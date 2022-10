Valuta: veel beweging op maandagochtend

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt liet maandag veel beweging zien, met een lagere euro na een zwakke inkoopmanagersindex, een sterker Brits pond door het afnemende 'domheidsrisico' en een sterkere yen na een nieuwe interventie door de Bank of Japan.

De Chinese yuan staat intussen op een historisch laag niveau na twijfels over de betrouwbaarheid over de laatste economische cijfers.

De euro stond lager tegenover de dollar, na een belangrijke inkoopmanagersindex voor de eurozone, die een sterker dan verwachte daling liet zien in oktober. De euro/dollar stond op 0,9818, tegen 0,9835 voorafgaand aan de cijfers.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone van S&P500 Global daalde van 48,1 naar 47,1, wat het laagste niveau in bijna twee jaar tijd was en wijst op een duidelijk krimp van de economische activiteit. Het cijfer was lager dan de verwachte 47,6, volgens een analistenconsensus van The Wall Street Journal.

"De economie van de eurozone lijkt klaar om in het vierde kwartaal te krimpen, gezien het oplopende productieverlies en het verslechterende vraagbeeld in oktober, wat de speculatie voedt dat een recessies steeds onvermijdelijker lijkt", aldus econoom Chris Williamson van S&P.

Het pond sterling staat intussen fors hoger, terwijl de rente op Britse staatsleningen sterk daalt, nu Boris Johnson is afgevallen als kandidaat voor de opvolging van Liz Truss als premier. Truss moest al na enkele weken het veld ruimen na een mislukt economisch experiment.

Volgens marktanalist Stefan Koopman van Rabobank lijkt het erop dat Rishi Sunak nu de opvolger zal worden, waarmee de risico's van "Trussonomics" geheel lijken te worden verwijderd uit de markt. "Sunak noemde de ideeën van Truss sprookjes", aldus Koopman. "Commentatoren hebben het nu over de risicopremie op extreme domheid - de moron risk premium - die uit de Britse markt loopt."

De Chinese yuan staat intussen op het laagste niveau ooit, nadat de economische cijfers die vorige week gepland stonden werden uitgesteld vanwege het vijfjaarlijkse Partijcongres. "Uitgesteld, opgepoetst..." zei Koopman. "De markt vertrouwt de cijfers niet en verkocht na het Congres al snel Chinese assets. Een lagere koers voor de offshore yuan van Hongkong ten opzichte van de onshore yuan in China wijst op buitenlandse beleggers die geld weghalen."

Het Chinese bruto binnenlands product groeide met 3,9 procent in het derde kwartaal, meldde het nationale statistiekbureau van China maandag. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 0,4 procent, door lockdowns in grote steden als Shanghai, waardoor sommige bedrijven moesten sluiten en veel Chinezen weken en soms zelfs maanden thuis moesten blijven. Het groeicijfer van 4,8 procent in het eerste kwartaal werd nog niet geëvenaard.

De Japanse yen steeg maandagochtend sterk tegenover de Amerikaanse dollar, nadat viceminister Masato Kanda herhaalde dat de regering gepaste stappen zal zetten om de overmatige bewegingen van de yen te beperken. Op 22 september greep het Japanse ministerie van financien voor het eerst in 24 jaar in met een interventie op de valutamarkt waarna de yen 3 procent steeg.

"Maar de effecten van zulke interventies houden meestal niet lang stand." Afgelopen vrijdag bewogen de markten weer sterk, toen de Bank of Japan dollars begon te verkopen.Dit had ook een grote impact op de euro/dollar koers. "Hoewel Nederland niet veel te maken heeft met Japan, zijn we dus toch gevoelig voor wat daar gebeurt", merkte Koopman op.

De yen staat onder druk tegenover de dollar omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve de rente verder zal laten stijgen om de inflatie in toom te houden, terwijl de Bank of Japan een versoepelend monetair beleid blijft voeren.