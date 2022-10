Prosus hard onderuit op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen, maar dook vervolgens weer in het rood. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX een half procent lager op 649,48 punten. "Beleggers moeten rekening houden met grote bewegingen, in beide richtingen", aldus CIO Mark Haefele van UBS. "Verbeteringen op het vlak van inflatie, de arbeidsmarkt, economische veerkracht en genuanceerde uitspraken van de Fed kunnen voor een marktherstel zorgen", aldus de CIO. Beleggers konden reageren op een groeicijfer uit China en de inkoopmanagersindexen in Europa. De Chinese economie groeide afgelopen kwartaal met 3,9 procent, waarmee de groei dit jaar vooralsnog uitkomt op 3,0 procent. De cijfers waren vorige week al verwacht, maar werden vermoedelijk uitgesteld om het vijfjaarlijkse congres van de Communistische partij niet te overschaduwen. De groei ligt ruim onder de circa 5,5 procent waarop Beijing officieel rekent. De inkoopmanagerscijfers wezen vanochtend op een krimpversnelling in oktober. Econoom Chris Williamson van S&P meent dat de eurozone naar verwachting in het vierde kwartaal zal krimpen. De euro/dollar handelt op 0,9833 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalt naar 4,201 procent. Olie wordt circa 2 procent goedkoper. Stijgers en dalers Koploper in de AEX is Aegon met een koerswinst van 3,1 procent, gevolgd door Wolters Kluwer met 2,4 procent. ASMI, dat morgen de boeken opent, wint 2,1 procent. Philips kwam voorbeurs met de definitieve kwartaalcijfers, die na een waarschuwing eerder deze maand niet erg meer verraste. Wel kondigde Philips een omvangrijke ontslagronde van 4.000 banen aan. Volgens ING neemt de nieuwe CEO Roy Jakobs beslissende stappen. Het aandeel daalt nog eens 3,0 procent. Just Eat Takeaway verliest 2,9 procent en Prosus daalt 13,1 procent. Techaandelen op de beurs van Hongkong gingen vanochtend hard onderuit. Tencent, de belangrijkste deelneming van Prosus, verloor 11,4 procent. In de AMX wint Arcadis 1,9 procent en Flow Traders 1,6 procent. PostNL levert 2,7 procent in en Vopak 4,4 procent. Bij de smallcaps gaat Azerion aan de leiding met een koerswinst van 3,6 procent en Ebusco volgt met 2,0 procent. NSI daalt 2,7 procent. Bron: ABM Financial News

