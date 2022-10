Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 80,00 naar 72,00 euro, maar handhaaft het koopadvies op het aandeel. Besi was volgens UBS één van de eerste slachtoffers in het eerste kwartaal van dit jaar, als gevolg van de korte doorlooptijden bij het bedrijf uit Duiven. De Zwitserse bank waarschuwt dat de tegenwind in 2023 vermoedelijk doorzet. Reden om de winstverwachting voor volgend jaar met 17 procent te verlagen. Analisten van UBS blijven desondanks optimistisch over Besi , vooral vanwege het succes van hybrid bonding. Daarbij schat UBS in dat de Chinese restricties die de VS aankondigden niet meer dan 5 procent van de groepsomzet van Besi bedreigen. Verder voorziet UBS een opleving in het smartphonesegment. In 2022 is hier een krimp van 9 procent, maar voor 2023 voorziet de bank een groei van een paar procent. "Op de lange termijn denken we dat Besi goed gepositioneerd is om een brutomarge van meer dan 60 procent te realiseren, dankzij het succes van hybrid bonding", aldus analist Francois-Xavier Bouvignies. Bron: ABM Financial News

