Daling intrinsieke waarde Value8 valt mee

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft in het derde kwartaal de intrinsieke waarde zien dalen. Dit bleek maandag uit een update van het investeringsbedrijf onder leiding van CEO Peter Paul de Vries. Ondanks het negatieve beursklimaat heeft Value8 naar eigen zeggen "relatief goed gepresteerd". De intrinsieke waarde daalde in het kwartaal, gecorrigeerd voor het dividend, met 3,3 procent van 8,91 naar 8,45 euro per aandeel. Over de eerste negen maanden kwam de afname daarmee op 7,5 procent, terwijl de AEX met krap 20 procent daalde. "Het is verheugend te constateren dat Value8 goed bestand blijkt tegen het zwakke beursklimaat en de verslechterde macro-economische omstandigheden", voegde Value8 hieraan toe. Grootste deelnemingen Automatiseerder Ctac sloot het eerste halfjaar 2022 af met een 10 procent hogere omzet en een licht hogere EBIT en nettowinst. Recycling-concern Renewi behaalde in de eerste helft van het gebroken boekjaar een hogere EBIT bij gelijke opbrengsten. Kersten zag in de eerste helft van 2022 de omzet met circa 9 procent toenemen. Almunda Professionals groeide in de eerste jaarhelft van 2022 sterk. Dankzij de overname van PIDZ steeg de omzet met 87 procent tot 12,9 miljoen euro. "De combinatie van betere bedrijfsresultaten en lagere beurskoersen zorgt voor een aanzienlijk lagere en aantrekkelijker waardering van deze aandelen", stelde het investeringsbedrijf over deze deelnemingen. Value8 blijft geloven in waardegroei op lange termijn. Bron: ABM Financial News

