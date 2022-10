'Beslissende stappen Philips' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe topman van Philips, Roy Jakobs, neemt beslissende stappen om Philips weer goed op de rails te krijgen. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING maandag. Philips gaat in de kosten snijden om efficiënter te worden. Dat gaat wel ten koste van 4.000 banen. Philips wil ook een faciliteit van 1 miljard euro veiligstellen. Dat is een verstandige stap, denkt Hesselink, maar toont ook aan dat de balans van Philips is verslechterd. Na aankondiging van de plannen, is het volgens ING nu zaak dat Philips een deal sluit over alle Amerikaanse claims, zowel met justitie als patiënten. "Dat betekent dat de onzekerheid in de komende maanden hoog blijft", aldus Hesselink. De vandaag gepresenteerde kwartaalcijfers en outlook verrasten niet, na de waarschuwing van medio vorige maand. ING heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel. Van 15,00 euro. Het aandeel daalt maandag 0,7 procent naar 13,17 euro. Bron: ABM Financial News

