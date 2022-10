'Tesla verlaagt prijzen in China met 9%' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft de prijzen voor het instapmodel van zijn Model 3 en Model Y auto's met 9 procent verlaagd, na eerdere prijsverhogingen, omdat de kosten zijn gedaald, terwijl de vraag dreigt af te nemen in de grootste automarkt ter wereld. Dat meldde persbureau Reuters maandag. Volgens Reuters zegt Tesla dat de prijzen zijn aangepast omdat de capaciteitsbenutting van de fabriek in Shanghai is verbeterd, en de aanvoerketen is gestabiliseerd, waardoor de maakkosten zijn gedaald. Tesla en andere autofabrikanten hebben hun prijzen eerder dit jaar al een aantal keer verhoogd, vanwege stijgende prijzen van grondstoffen. CEO Elon Musk van Tesla zei vorige week dat "een soort recessie" gaande is in China en Europa en dat Tesla zijn doelstelling voor het aantal geleverde auto's dit jaar niet zou halen. Volgens de China Merchants Bank International wijst de prijsverlaging bij Tesla op toenemende concurrentie voor fabrikanten van elektrische auto's. Verwacht wordt dat de omzet in dit segment van de autobranche volgend jaar daalt. Sinds augustus waarschuwt de bank al voor een prijsoorlog. Bron: ABM Financial News

