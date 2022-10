Berenberg verlaagt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor KPN verlaagd van 3,40 naar 3,00 euro, in aanloop naar de kwartaalcijfers vanwege de hogere kosten van energie en rente die het resultaat en de kasstroom van telecombedrijven drukken. Dat blijkt maandag uit een analistenrapport. KPN is overigens beter bestand tegen de prijsdruk dan sectorgenoten, volgens Berenberg, gezien de goede gezondheid van de Nederlandse telecommarkt en de regulering van de glasvezeltarieven, die zekerheid biedt, hoewel de voordelen daarvan nog moeten blijken. De analisten verwachten dat de doelstellingen van KPN voor dit jaar met gemak zullen worden gehaald, terwijl de doelen voor 2023 beperkt zullen worden aangepast, zonder dat het dividendrendement van 8 procent in gevaar komt. De Nederlandse telecommarkt groeit weer, dankzij sterke inkomsten uit mobiele diensten terwijl oude risico's van de vaste zakelijke lijn zijn afgebouwd. De trend zal verder verbeteren, denkt Berenberg, omdat de hoge inflatie kan worden doorberekend aan de klant via prijsverhogingen. Met zijn hoge aandeelhoudersrendement en winstgroei van circa 5 procent blijft KPN een uitblinker in de sector, volgens de analisten. Het aandeel KPN sloot maandag op 2,70 euro. Bron: ABM Financial News

