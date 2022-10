AEX waarschijnlijk nipt hoger van start bij start drukke cijferweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag waarschijnlijk op voor een vlakke tot licht hogere opening, ondanks een overtuigend slot op Wall Street vrijdagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. In Hongkong gaat de beurs vanochtend onderuit na de weinig verrassende herverkiezing van Xi Jinping als president van China.

Afgelopen week koerste de AEX bij de start van het cijferseizoen op weekbasis al 3,5 procent hoger op een slotstand van 652,46 procent. Applaus viel vooral indexzwaargewicht ASML ten deel, dat mede dankzij meevallende cijfers op woensdag, meer dan 15 procent op weekbasis wist te stijgen.

Het zwaartepunt van de rapportages over het derde kwartaal ligt in de komende dagen, met cijfers in Amsterdam van onder meer de hoofdfondsen Randstad, Heineken, Shell en Unilever, terwijl op Wall Street de techgiganten Apple, Amazon, Alphabet en Meta het sentiment een beslissend zetje kunnen geven.

Afgelopen week zorgden de eerste bedrijfscijfers in ieder geval voor afleiding van de inflatie- en rentevrees, die het sentiment op de beurzen al het hele jaar negatief beïnvloeden. Investment manager Simon Wiersma van ING benadrukte daarbij dat het "met de naar beneden bijgestelde en relatief lage winstgroeiverwachtingen van analisten voor veel bedrijven gemakkelijk is om de verwachtingen te overtreffen".

Ondertussen doorbrak het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties afgelopen week wel met overtuiging de psychologische grens van vier procent, waardoor voor beleggers vastrentende waarden aantrekkelijker werden. De ‘Treasury’ noteerde voor het laatst begin 2008 boven de vier procent.

Wall Street kende vrijdag nog een valse start, waarbij een waarschuwing van social mediabedrijf Snap de toon zette. De markt haalde echter steun uit een pleidooi van Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve Bank in San Francisco, dat de Amerikaanse centrale bank in een lager tempo de rente moet verhogen. In de loop van de handelsdag durfden steeds meer beleggers in te stappen, waardoor bij de slotzoemer een winst van 2,4 procent voor hoofdgraadmeter S&P 500 op de borden stond.

"Ik denk dat de markt eind vorige week gewoon technisch flink 'oversold' was. En zoals we in het verleden al zo vaak hebben gezien, als beleggers maar negatief genoeg zijn geworden, dan fungeert dat vaak als een contra-indicator met stijgende koersen als resultaat", merkte analist Randy Frederick van Schwab op.

Fundamenteel ingestelde analisten wijzen ondertussen ook op de gedaalde waarderingen van aandelen, die vaak op of onder hun historische gemiddelde noteren.

Paniekverkopen in Hongkong

In Azië laten de niet-Chinese beurzen zich vanochtend inspireren door de Amerikaanse winsten van vrijdag, met de beurs in Sydney als koploper met een winst van ruim anderhalf procent. Seoel wint krap een procent en Tokio een half procent.

De beelden van de sluiting van het Partijcongres in China, waarbij voormalig partijleider en president Hu Jintao, zittend naast de herbenoemde president Xi Jinping, werd afgevoerd, zorgen vanochtend voor onrust op de beurs in Hongkong. Waarnemers speculeren dat Hu zich mogelijk achter de schermen verzette tegen de koers van Xi, die onder meer een zeer streng coronabeleid voert die de economische groei ondermijnt.

Vanochtend maakten de Chinese autoriteiten onverwacht bekend dat de economie in het derde kwartaal op jaarbasis met 3,9 procent is gegroeid. Dit is een stuk lager dan de groei waar China aan gewend is geraakt, maar wel hoger dan de verwachtingen van analisten vooraf die werden gepolst door persbureau Reuters, die gemiddeld rekenden op een groei van 3,4 procent.

In Hongkong koerste de Hang Seng index vanochtend onder aanvoering van techgiganten maar liefst 5,4 procent lager. Alibaba en Tencent verliezen respectievelijk 10,1 procent en 8,9 procent. Xi zette de afgelopen jaren het mes in de ondernemingsvrijheid, waar vooral techondernemingen onder zuchten. De afgelopen 12 maanden heeft de Hang Seng index meer dan 40 procent prijs gegeven en zij behoort daarmee tot de slechtst presterende beurzen wereldwijd.

“Er is vanochtend sprake van paniekverkopen", zei analist Dickie Wong van Kingston Securities in Hongkong. "Het is duidelijk dat investeerders gewoon onzeker zijn over de toekomst van de Chinese economie."

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend ongeveer een procent lager, na een winst van 0,6 procent op 85,05 dollar per vat vrijdagavond.

Bedrijfsnieuws

Philips ondervond in het derde kwartaal veel tegenwind en zet daarom nu het mes stevig in het eigen personeelsbestand. Dit bleek maandag uit cijfers van het bedrijf, dat medio oktober nog een waarschuwing afgaf. Philips kondigde een ontslagronde van 4.000 werknemers aan. Philips verwacht voor het vierde kwartaal een vergelijkbare omzetdaling van circa 5 procent, bij een hoge enkelcijferige tot dubbelcijferige EBITA-marge.

Shell is geselecteerd als één van de internationale partners voor een groot LNG-project in Qatar. Het betreft het Nord Field South LNG project.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor KPN van 3,40 naar 3,00 euro, maar handhaafde het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 2,4 procent tot 3.752,75 punten, de Dow Jones index won 2,5 procent op 31.082,56 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 10.859,72 punten.