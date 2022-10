Chinese economie groeit met bijna 4 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese economie is in het derde kwartaal sterker dan verwacht gegroeid, enigszins herstellend van de coronalockdowns in het voorjaar. Het bruto binnenlands product groeide met 3,9 procent in het derde kwartaal, meldde het nationale statitistiekbureau van China maandag. De cijfers zouden aanvankelijk op 18 oktober worden gepubliceerd, maar werden een dag van te voren opeens uitgesteld in verband met "werkregelingen". Economen denken dat de cijfers werden uitgesteld om het vijfjaarlijkse congres van de Communistische partij niet te overschaduwen. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 0,4 procent, door lockdowns in grote steden als Shanghai, waardoor sommige bedrijven moesten sluiten en veel Chinezen weken en soms zelfs maanden thuis moesten blijven. Het groeicijfer van 4,8 procent in het eerste kwartaal werd nog niet geëvenaard. De eerste negen maanden van dit jaar is de Chinese economie inmiddels met 3,0 procent gegroeid. De officiële doelstelling voor het jaar is circa 5,5 procent. Andere cijfers, die ook vertraagd werden, wijzen op een export die blijft vertragen, een neergang in de huizenmarkt die verder verslechtert en consumenten die weer minder besteden na een opleving in de zomer. Het IMF voorspelt dit jaar een Chinese groei van 3,2 procent en 4,4 procent in 2023. De ramingen werden eerder deze maand neerwaarts bijgesteld. Bron: ABM Financial News

