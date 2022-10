Philips kondigt grootschalige reorganisatie aan: 4.000 ontslagen

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het derde kwartaal veel tegenwind ervaren en zet daarom nu het mes stevig in het eigen personeelsbestand. Dit bleek maandag uit cijfers van het bedrijf, dat medio oktober nog een waarschuwing afgaf.

Philips waarschuwde er vorige maand al voor dat de uitdagingen in de aanvoerketen een stuk groter waren dan eerder gevreesd. Daardoor zei Philips afgelopen kwartaal een omzet te hebben geboekt van 4,3 miljard euro, wat het bedrijf maandag bevestigde.

Die omzet betekende een vergelijkbare omzetdaling van 5 procent.

De Diagnosis & Treatment-divisie boekte een vergelijkbare omzetdaling van 2 procent, terwijl Connected Care een daling van 15 procent boekte. Bij Personal Health realiseerde Philips wel een vergelijkbare omzetgroei van 4 procent.

Als gevolg van de lagere omzet, kwam de aangepaste EBITA uit op 209 miljoen euro met een bijbehorende marge van 4,8 procent. Philips had al aangegeven een EBITA te verwachten van 210 miljoen euro, of grofweg 5 procent van de omzet.

De orderinstroom van Philips daalde met 6 procent. Bij de waarschuwing van vorige maand zei CFO Abhijit Bhattacharya dat er nog geen orders worden geannuleerd. "Maar klanten zijn wel voorzichtiger geworden", aldus Bhattacharya toen.

Over het derde kwartaal van 2021 meldde Philips nog een stijging van de orderinstroom met 47 procent.

Philips boekte afgelopen kwartaal een nettoverlies van ruim 1,3 miljard euro.

Er werd door het bedrijf een voorziening getroffen van 1,5 miljard euro, zoals Philips al had gewaarschuwd.

Deze voorziening heeft vooral te maken met de veranderde financiële vooruitzichten voor de divisie Sleep & Respiratory Care. Het bedrijf nam al meerdere voorzieningen om tegenvallers rond de divisie op te vangen. Toenmalig topman Frans van Houten zei in oktober dat het moeilijk is om in te schatten welke impact de lopende rechtszaken rond de beademingsapparatuur exact zullen hebben. "We zijn nog steeds in gesprek over een schikking."

Philips wil onder meer de productiviteit in onderzoek en ontwikkeling verbeteren door te focussen op minder, maar meer kwalitatieve projecten in de innovatiepijplijn. Deze verandering leidde echter wel tot een voorziening in het derde kwartaal van 165 miljoen euro.

Philips had een operationele kasuitstroom van 180 miljoen euro afgelopen kwartaal. Dat was een jaar eerder nog een instroom van 256 miljoen euro.

Zoals bekend heeft Roy Jakobs per 15 oktober het roer overgenomen van CEO Frans van Houten.

De nieuwe topman zei dat Philips voor veel uitdagingen staat, zoals afgelopen kwartaal wel duidelijk is geworden. Jakobs zal zich focussen op het terugwinnen van vertrouwen, door het aanpakken van de aanvoerketen en door het verbeteren van de productiviteit.

Dit laatste gaat gepaard met een ontslagronde van 4.000 werknemers wereldwijd. Dit is nodig volgens de CEO om weer winstgevende groei te kunnen realiseren en aandeelhouderswaarde te creëren.

Ook wil Philips een kredietlijn van 1 miljard euro veiligstellen.

Vierde kwartaal

Philips verwacht voor het vierde kwartaal een vergelijkbare omzetdaling van circa 5 procent, bij een hoge enkelcijferige tot dubbelcijferige EBITA-marge.

CFO Bhattacharya schatte de impact van de problemen in de aanvoerketen op de omzet op circa 200 miljoen euro afgelopen kwartaal, maar de impact in het vierde kwartaal zal groter zijn. "In dat kwartaal boeken we doorgaans ook meer omzet, dus de impact is groter, mogelijk wel tot 500 miljoen euro", aldus de CFO in oktober.

Op basis van de waarschuwing in oktober besloot ING om de eigen taxaties te verlagen. In plaats van een aangepaste EBITA van 1,75 miljard euro, rekent de bank nu voor 2022 op 1,18 miljard euro. In 2023 stijgt dit naar 1,62 miljard euro, waar de bank eerder nog uitging van 2,18 miljard euro.

"We verwachten dat de zaken in 2024 deels zullen herstellen, maar de aangepaste EBITA-marge blijft ruim onder de 14 tot 16 procent die Philips voor 2025 voorziet", aldus de analisten van ING.