Prijzen koopwoningen stijgen opnieuw minder hard

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bestaande koopwoningen in Nederland zijn ook in september op jaarbasis weer duurder geworden, maar de afgelopen maanden loopt deze stijging verder terug. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Bestaande koopwoningen waren in september 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 11,9 procent. Sinds een piek in januari van dit jaar, toen de stijging van de huizenprijzen 21,1 procent op jaarbasis bedroeg en de grootste prijsstijging sinds de eerste meting in 1995 was, neemt het tempo waarin de prijzen stijgen af. Vergeleken met het dal in juni 2013 liggen de prijzen in augustus nog altijd 97,6 procent hoger. Minder transacties dit jaar Het Kadaster maakte bekend dat het in september 17.631 woningtransacties registreerde. Dat is 0,3 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste negen maanden van 2022 zijn 141.758 woningen verkocht, ruim 18 procent minder dan in dezelfde periode van 2021. Bron: ABM Financial News

