Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na de winsten op Wall Street vrijdagavond en ondanks de koersval in Hongkong vanochtend, waar vooral techaandelen het moeilijk hebben.

IG voorziet een openingswinst van 121 punten voor de Duitse DAX, een plus van 50 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten, na een volatiele sessie.

Europese aandelen daalden vrijdag, vanwege de groeiende vrees dat agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve en andere grote centrale banken om de inflatie in te dammen, een economische vertraging zullen veroorzaken.

ING verwacht dat de Fed de rente volgende maand en in december zal verhogen met 75 basispunten. "Inmiddels heeft de markt een rente van 5 procent voor maart volgend jaar ingeprijsd, ruim boven de huidige bandbreedte van 3 tot 3,25 procent, zei investment manager Simon Wiersma van ING.

SPI Management verklaarde de Europese verliezen op basis van het feit dat weinig beleggers bereid zijn om hun risicovolle [assets] in hun portefeuille over het weekend heen te tillen. Daarbij was het de derde vrijdag van de maand en dus optie-expiratie.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat dat de Britse detailhandel onder druk blijft staan, met een volumedaling van 1,4 procent in september.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in oktober onverwacht licht verbeterd, maar bleef wel in negatief terrein. De index steeg van -28,8 naar -27,6.

Bedrijfsnieuws

Deliveroo verwacht minder hard te groeien, maar het verlies loopt wel terug. Voor heel 2022 rekent de maaltijdbezorger nu op een groei van de brutotransactiewaarde met 4 tot 8 procent in lokale valuta, waar eerder een bandbreedte van 4 tot 12 procent werd afgegeven. Het aandeel steeg 3,6 procent.

In Frankfurt steeg Munich Re 3,5 procent, SAP won 1,4 procent, terwijl PUMA 7,2 procent daalde.

Adidas heeft donderdagavond gewaarschuwd voor tegenwind. Het aandeel verloor 9,5 procent.

In Parijs won ArcelorMittal 2,4 procent, Kering verloor 3,3 procent. Pernod Ricard daalde 2,9 procent.

Ondanks solide resultaten in het afgelopen kwartaal, daalde L'Oreal 5,2 procent.

Euro STOXX 50 3.476,63 (-0,5%)

STOXX Europe 600 396,29 (-0,6%)

DAX 12.730,90 (-0,3%)

CAC 40 6.035,39 (-0,9%)

FTSE 100 6.969,73 (+0,4%)

SMI 10.418,60 (-0,5%)

AEX 652,46 (+0,1%)

BEL 20 3.448,63 (+0,2%)

FTSE MIB 21.567,55 (-0,6%)

IBEX 35 7.545,60 (-1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de plus, na vrijdag fors hoger te zijn gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden in eerste instantie onder druk, waarbij een waarschuwing van Snap de negatieve toon zette, terwijl obligatierentes bleven stijgen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 4,2 procent.

De markt haalde echter steun uit een pleidooi van Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve Bank in San Francisco, dat de Amerikaanse centrale bank het tempo van de recente verhogingen van de rente moet vertragen.

"Ik denk dat het nu tijd is om te praten over het vertragen van het tempo. Het is nu tijd om plannen te maken om het tempo terug te brengen", zei Daly tijdens een lezing aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Het lagere tempo is belangrijk omdat de Fed de rente niet te ver wil aanscherpen, zei ze, maar ook niet te weinig. Zij benadrukte overigens dat vertragen niet betekent dat de centrale bank moet stoppen met het verhogen van de rente.

In de eerste volledige week van bedrijfscijfers rapporteerden bedrijven winstdalingen, hoewel het geen substantiële dalingen zijn. Van de 88 bedrijven van de S&P 500 die tot dusver hun kwartaalcijfers hebben gepubliceerd rapporteerden 2,6 procent van de bedrijven een winstdaling, terwijl driekwart van die bedrijven de verwachtingen van analisten overtroffen, blijkt uit data van Refinitiv.

"We zien dat de wereldwijde aandelenmarkten dalen als gevolg van de toegenomen angst voor een scherpere vertraging van de wereldwijde groei vanwege de scherpe stijging van de rente", zei marktanalist Lee Hardman van MUFG. Onverwacht sterke inflatiecijfers hebben de vastberadenheid van centrale banken versterkt om de rente verder te verhogen, aldus analisten. "Alle hoop dat we dichter bij een keerpunt voor inflatie kwamen, is vervlogen", voegde Hardman toe.

Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in de VS geen publicaties geagendeerd.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,6 procent, ofwel 0,54 dollar, hoger op 85,05 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op maandag staan in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Chicago Fed-index, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van oktober later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Snap daalde bijna 30,0 procent. Het aandeel ging donderdag nabeurs al hard onderuit, omdat Snap geen outlook afgaf bij de kwartaalcijfers en waarschuwde voor operationele onzekerheden. Het bedrijf kampt met een uitdagende advertentiemarkt, onder meer door de oplopende inflatie, zorgen over een recessie en privacyregels van Apple die vorig jaar zijn ingevoerd.

Twitter verloor circa 4,7 procent, na mediaberichten dat er een grote ontslagronde aan zit te komen bij het social mediabedrijf, ongeacht of de overname door Elon Musk doorgaat. Ondertussen zouden Amerikaanse overheidsfunctionarissen zich in toenemende mate zorgen maken over de uitlatingen van Musk over Rusland, meldde Bloomberg en wordt een onderzoek naar Musk's activiteiten in het belang van de nationale veiligheid overwogen, inclusief de Twitter-deal. Het persbureau zei ook dat de advocaten en bankiers van Musk het papierwerk voorbereiden om de overname voor de deadline van 28 oktober af te ronden.

Verizon heeft in het derde kwartaal boven de marktverwachting gepresteerd. Het Amerikaanse telecombedrijf handhaafde verder de outlook. Het aandeel noteerde ongeveer 4,0 procent lager.

American Express heeft de bandbreedte voor de verwachting van de winst per aandeel voor dit jaar intact gelaten, maar voorziet nu dat het aan de bovenkant daarvan zal uitkomen. De resultaten versloegen ook de marktverwachtingen. Het aandeel van de creditcardmaatschappij daalde 2,0 procent.

Schlumberger heeft in het derde kwartaal ook boven verwachting gepresteerd. Voor het vierde kwartaal rekent de Amerikaanse oliedienstverlener op een verdere omzetgroei en margeverbetering. Het aandeel won ruim 10,0 procent.

S&P 500 index 3.752,75 (+2,4%)

Dow Jones index 31.082,56 (+2,5%)

Nasdaq Composite 10.859,72 (+2,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld, waarbij vooral de koersval in Hongkong opvalt. Vooral techaandelen hebben het vanochtend erg moeilijk.

Nikkei 225 27.047,86 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.011,74 (-0,9%)

Hang Seng 15.401,64 (-5,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9846. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 0,9863 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9809 op de borden.

USD/JPY Yen 148,85

EUR/USD Euro 0,9846

EUR/JPY Yen 146,57

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - September (NL)

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Oktober (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Oktober (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Oktober (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Oktober (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Oktober (VK)

14:30 Chicago Fed index - September (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Oktober (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten