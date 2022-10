Shell partner in groot gasproject in Qatar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell is geselecteerd als één van de internationale partners voor een groot LNG-project in Qatar. Dit maakte Shell zondag bekend. Het betreft het Nord Field South LNG project. In dit project is een belang van 25 procent beschikbaar gesteld voor buitenlandse partners. Shell verwierf een belang van 9,375 procent. De resterende 75 procent is in handen van QatarEnergy. Shell deelde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

