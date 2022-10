Valuta: rentes ECB en Fed lopen gelijk op

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal aanstaande donderdag de rente vermoedelijk met 75 basispunten verhogen en een week later volgt de Amerikaanse Federal Reserve naar verwachting met een zelfde rentestap. Dit verwacht valuta-analist Joost Derks van iBanFirst.

De rentes lopen inmiddels dus gelijk op en het verschil loopt niet verder op in het voordeel van de dollar. "Dat zie je ook in de langere looptijden gebeuren, ook daar blijft het verschil ongeveer gelijk de laatste tijd."

Maar de markt blijft volgens de analist enorm gevoelig voor aanpassingen in de kans dat de ECB of de Fed meer of minder gaan verhogen, wat een voedingsbodem is voor volatiliteit.

"Superbelegger Warren Buffet zei dat als de volatiliteit toeneemt, maar de koersen niet meer verder stijgen of dalen, dan is een top of bodem mogelijk nabij", aldus Derks.

Hoewel de analist nog niet durft te zeggen dat de bodem in euro/dollar is gezet, komt er wel meer tegendruk van de euro. En ook de redenen waarop de dollar is gestegen de afgelopen anderhalf jaar, namelijk de renteverschillen en de 'safe haven' functie, zijn volgens de valuta-expert al behoorlijk ingeprijsd.

"Dat neemt niet weg dat voor de komende maanden de safe haven functie van de dollar nog steeds volop van kracht zal zijn [met het oog op de oorlog in Oekraïne]. Maar de renteverschillen lijken nu even te stabiliseren en daarmee is één van de twee belangrijke drivers voor een sterke dollar weggevallen", aldus Derks.

Om de euro/dollar weer naar pariteit te krijgen, wacht Derks op een positief geluid over de oorlog of meevallende bedrijfscijfers.