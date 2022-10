Enorm drukke week met cijfers blue chips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het belooft een erg drukke week te worden, met een stroom aan bedrijfscijfers, een goed gevulde macro-agenda en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Internationaal staan er veel blue chips op de rol. Dinsdag openen bijvoorbeeld Coca Cola, GE en UPS de boeken. Het zwaartepunt ligt evenwel pas nabeurs op Wall Street, wanneer Alphabet, het moederbedrijf van Google, Texas Instruments en Visa met cijfers komen. Woensdagochtend is het de beurt aan BASF, Deutsche Bank en Barclays, in de middag gevolgd door Kraft Heinz en Mastercard en ’s avond Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook. Donderdag is het geplaagde Credit Suisse aan de beurt, maar ook Lufthansa en TotalEnergies. In de middag kijkt de markt onder meer naar Caterpillar en McDonald's en nabeurs op Wall Street volgen Amazon, Apple en Intel. Vrijdag tot slot zijn er cijfers van Volkswagen en na lunchtijd komen de oliereuzen Chevron en ExxonMobil met cijfers. Ook Colgate-Palmolive geeft inzicht in de prestaties. In Nederland is het ook een drukte van belang. Maandag opent het geplaagde Philips de boeken en dinsdag zijn Randstad en ASMI aan de beurt. ASML en Besi kwamen afgelopen week al met cijfers en die leverden flinke koersstijgingen op. Halverwege de week komen onder meer Heineken, KPN en Unibail-Rodamco met cijfers. Donderdag is de drukste dag van de week in Amsterdam met Arcadis, Corbion, Flow Traders, Pharming en indexzwaargewichten Shell en Unilever. Maar ook vrijdag kunnen beleggers nog even flink aan het werk met Fugro, Signify, Air France-KLM, Basic-Fit en Brunel. En in België schakelt het cijferseizoen komende week ook een versnelling hoger. Maandag start met Vastned Belgium en dinsdag volgen sectorgenoten Xior en Wereldhave Belgium. Woensdag is de beurt aan Melexis. Beleggers weten dan al wat AMSL, ASMI en Besi hebben gepresteerd. Donderdag is het ook megadruk in Brussel met onder meer de indexzwaargewichten AB InBev en Argenx, maar ook Telenet, Cofinimmo en Exmar. Vrijdag is dan een stukje rustiger met Montea, Proximus en Qrf. De macro-agenda is ook stevig gevuld komende week. Dat start op maandag met de voorlopige inkoopmanagersindexen. Dinsdag is de Duitse Ifo index voor het ondernemersvertrouwen aan de beurt samen met het consumentenvertrouwen en de huizenprijzen in de VS. Ook zijn er op woensdag Amerikaanse huizencijfers, net als de olievoorraden. Donderdag zal de aandacht vooral uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, een dag later gevolgd door de Bank of Japan. Vrijdag zijn er inflatiecijfers in Frankrijk en Duitsland en in Amerika staan de persoonlijke inkomens en uitgaven op de rol, die altijd worden vergezeld door de PCE-inflatie, een belangrijke indicator bij het vaststellen van het monetaire beleid van de Federal Reserve. En de week wordt afgesloten met het Amerikaanse consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.