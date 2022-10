Video: bij rentepiek draaien van waarde naar groei-aandelen

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers moeten op dit moment nog beleggen in waarde-aandelen, maar als de rente piekt, dan moeten ze draaien naar groeiaandelen, bijvoorbeeld in de IT en de halfgeleidersector. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office ING, voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5.

ING IM is momenteel overwogen in energie, financials en farmacie. "Dat is al best een poosje zo. En die hebben het ook wel relatiefa goed gedaan", aldus Homan.

"Maar er komt een moment dat je dit moet draaien", van waarde-aandelen naar groei-aandelen, "die hard zijn afgekomen en dat wordt straks wel weer interessant".

Voor nu echter vindt Homan dat waardesectoren nog voldoende interessant zijn.

"De winst spuit eruit bij deze olieprijzen […] denk daarbij aan Shell, met koerswinstverhoudingen ruim onder de 10 en ook volgend jaar houden ze in onze ogen die winsten vast."

De operationele winsten van financials zijn ook nog altijd er goed, aldus Homan, dankzij de fors opgelopen rentemarge. Wel moeten de financials momenteel reserveringen nemen voor de slechte tijden die zij verwachten. "Maar de rentestijging in Europa is pas ingezet, dus daar zit in onze ogen nog wel wat in."

Farmaceuten slagen er volgens Homan heel goed in om de hoge inflatie door te berekenen aan hun klanten. "Zonder enig verlies aan afzet." En dat levert zelfs opwaartse bijstellingen van winstverwachtingen op in de sector.

Maar als de rente piekt, vermoedelijk begin volgend jaar, "dan zul je wel een draai moeten maken". Homan denkt dan aan IT en chipbedrijven. "Die beginnen zo langzamerhand wel weer interessant te worden." Maar nu eerst dus nog de waardesectoren.

