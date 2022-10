Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door kwartaalcijfers, terwijl de zorgen over de hoge inflatie, het agressieve monetaire beleid van centrale bank en de vrees voor een mondiale recessie voor de nodige volatiliteit bleven zorgen.

Het vertrek van de Britse premier Liz Truss was gedurende de tweede helft van de handelsweek ook een belangrijk punt van focus. Zij hield het slechts 44 dagen vol en is daarmee de kortstzittende premier in de Britse geschiedenis. Truss lag onder vuur sinds de presentatie van een 'mini-begroting' met omstreden belastingplannen. Die kostten haar minister van financiën Kwasi Kwarteng vorige week al de kop. Truss zei donderdag dat ze aanblijft tot er een opvolger is.

Bob Homan, hoofd investment office ING, trapte de week af. De Nederlandse halfgeleideraandelen zijn hard gedaald, maar beginnen nu weer interessant te worden, vooral ASML, zei hij, in aanloop naar de kwartaalcijfers van de halfgeleidergigant uit Veldhoven.

De aandelen ASML, ASM International en BE Semiconductor Industries zijn vooral gedaald door de hogere rente, denkt Homan.

Lange tijd was de rente nul, maar dat is inmiddels veranderd.

Inmiddels heeft ASML een koerswinstverhouding van 23. "Dat is eigenlijk een vrij normale koerswinstverhouding zoals die er was voor covid."

Wel waarschuwt Homan dat de winst "ergens volgend jaar" wat naar beneden zal gaan. De orderboeken zitten vol, maar de expert van ING houdt rekening met uitstel van projecten.

"Maar dan nog vind ik ASML op deze niveaus, rond de 400 euro, wel aantrekkelijk worden", aldus Homan.

Een dag later oordeelde Homan dat het huidige cijferseizoen geen roet in het het eten zal gooien en dat de rentedruk lijkt te pieken.

Het cijferseizoen zal nog best goed zijn, hoewel het vooral de energiesector is die zorgt voor winstverhogingen.

"Vooral voor Europa zullen de cijfers over het algemeen heel erg goed zijn", denkt Homan. Dat komt omdat er veel omzet in dollars wordt gerealiseerd, zoals Aegon en Ahold die wel meer dan 60 procent van hun omzet in de VS genereren, "en de dollar is dit jaar 15 procent sterker geworden".

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen boog zich dinsdag over de kwartaalcijfers van ASML. Beter dan verwacht, luidde het oordeel.

De orderinstroom was een recordbedrag van 8,9 miljard euro. "De derde keer in twee jaar dat de kwartaalinstroom meer dan 8 miljard euro was."

'Met een orderboek van 38 miljard euro […] zijn de risico's op korte termijn beperkt", meent Versteeg. Het orderboek is daarmee goed voor bijna twee jaar omzet.

En ook de impact van het Amerikaanse exportverbod voor China schat hij als laag in. "Maar het is geruststellend dat het bedrijf zelf zei dat de directe impact op ASML 'vrij beperkt' is", aldus Versteeg.

InsingerGilissen handhaaft het Aanbevolen advies op ASML met een koersdoel van 900,00 euro.

Op donderdag presenteerde vermogensbeheerder André van Eerden zijn wekelijkse marktupdate voor de camera van ABM Financial News. "Middenin het cijferseizoen zijn er de eerste lichtpuntjes", zei hij.

De inflatie is aan het 'aftoppen', door lagere energieprijzen en transportkosten. "Dat betekent niet dat de rente ook getopt heeft", meent Van Eerden. In Europa is te laat gereageerd, waardoor de ECB nog wel wat moet verhogen. En dat maakt obligaties aantrekkelijker en aandelen minder.

Is dit de bodem? Dat is lastig te zeggen volgens Van Eerden, want er zijn nog veel onzekerheden. Belangrijk is of we voor een lichte of een zware recessie staan. Is dat eerste het geval, dan lijkt een bodem nabij.

Tot slot gaf Versteeg van InsingerGilissen zijn visie op de kwartaalcijfers van Besi. Het aandeel Besi zal heel sterk herstellen, mogelijk tot wel 400 procent, zei hij.

Besi boekte een meevallende omzetdaling en een veel sterkere brutomarge en dat leverde een beter dan verwachte operationele winst op.

Wel merkt Versteeg op dat de orderinstroom daalde naar het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2020. "Maar de orderportefeuille blijft met 241 miljoen euro hoger dan de niveaus in eerdere cycli", aldus de analist. En Besi slaagt erin hier altijd vlot op te reageren door de kosten flink te verlagen.

En in een neergaande cyclus maakt Besi er werk van om plannen te maken en investeringen te doen die in de volgende cyclus de omzet moeten aanjagen, aldus Versteeg.

Versteeg handhaaft zijn Aanbevolen advies met een "voorzichtig" koersdoel van 90,00 euro voor Besi.

