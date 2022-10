Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, gesteund door het vooruitzicht op een versoepeling van China's coronavirus-beperkingen. Media meldden dat Beijing een versoepeling van enkele quarantainemaatregelen voor bezoekers aan het land overweegt. Het strikte zero-COVID-beleid van China heeft de vraag naar ruwe olie verminderd. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde deze week de vrijgave aan van 15 miljoen vaten ruwe olie uit de strategische reserves van het land, de laatste tranche van een vrijgave van in totaal 180 miljoen vaten. De regering zei ook dat het zal overgaan tot het aanvullen van de reserves als de ruwe olieprijs richting 70 dollar per vat afzakt, in een poging om een bodem[prijs] te bieden. Dit zou binnenlandse producenten moeten stimuleren om de productie te verhogen. Olie beweegt mee met de volatiele handel in aandelen, als gevolg van de aanhoudende zorgen dat agressieve monetaire verkrapping door de Federal Reserve en andere grote centrale banken een scherpe wereldwijde recessie zal veroorzaken. De prijs voor aardgas is intussen sterk teruggelopen naarmate de binnenlandse voorraden zijn toegenomen en de zorgen over een bredere krapte op de markt als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne en de inperking van de gasstromen naar Europa door Moskou voorlopig lijken te zijn vervaagd, zeiden analist. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,6 procent, ofwel 0,54 dollar, hoger op 85,05 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.