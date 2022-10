Daly van de Fed pleit voor vertraging tempo renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve moet overwegen om het agressieve tempo van de recente verhogingen van de rente te vertragen. Dit zei Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve Bank in San Francisco, vrijdag. De Federal Reserve heeft de federal funds rate sinds maart al met 300 basispunten verhoogd, één van de snelste reeks verhogingen in de geschiedenis. "Ik denk dat het nu tijd is om te praten over het vertragen van het tempo. Het is nu tijd om plannen te maken om het tempo terug te brengen", zei Daly tijdens een lezing aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Het lagere tempo is belangrijk omdat de Fed de rente niet te ver wil aanscherpen, zei ze, maar ook niet te weinig. Zij benadrukte overigens dat vertragen niet betekent dat de centrale bank stopt met het verhogen van de rente. Er is een sterke consensus onder economen en investeerders dat Fed-functionarissen de benchmarkrente tijdens de volgende beleidsvergadering op 1 en 2 november voor een vierde opeenvolgende keer zal verhogen met 75 basispunten. Bron: ABM Financial News

