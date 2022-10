Europese beurzen overwegend lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten, na een volatiele sessie. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 396,29 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 12.730,90 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,9 procent op 6.035,39 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 6.969,73 punten. Europese aandelen daalden vrijdag, vanwege de groeiende vrees dat agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve en andere grote centrale banken om de inflatie in te dammen, een economische vertraging zullen veroorzaken. ING verwacht dat de Fed de rente volgende maand en in december zal verhogen met 75 basispunten. "Inmiddels heeft de markt een rente van 5 procent voor maart volgend jaar ingeprijsd, ruim boven de huidige bandbreedte van 3 tot 3,25 procent, zei investment manager Simon Wiersma van ING. SPI Management verklaarde de Europese verliezen op basis van het feit dat weinig beleggers bereid zijn om hun risicovolle [assets] in hun portefeuille over het weekend heen te tillen. Daarbij was het de derde vrijdag van de maand en dus optie-expiratie. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat dat de Britse detailhandel onder druk blijft staan, met een volumedaling van 1,4 procent in september. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in oktober onverwacht licht verbeterd, maar bleef wel in negatief terrein. De index steeg van -28,8 naar -27,6. De euro/dollar noteerde op 0,9809. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9784 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9783 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,3 procent hoger. Bedrijfsnieuws Deliveroo verwacht minder hard te groeien, maar het verlies loopt wel terug. Voor heel 2022 rekent de maaltijdbezorger nu op een groei van de brutotransactiewaarde met 4 tot 8 procent in lokale valuta, waar eerder een bandbreedte van 4 tot 12 procent werd afgegeven. Het aandeel steeg 3,6 procent. In Frankfurt steeg Munich Re 3,5 procent, SAP won 1,4 procent, terwijl PUMA 7,2 procent daalde. Adidas heeft donderdagavond gewaarschuwd voor tegenwind. Het aandeel verloor 9,5 procent. In Parijs won ArcelorMittal 2,4 procent, Kering verloor 3,3 procent. Pernod Ricard daalde 2,9 procent. Ondanks solide resultaten in het afgelopen kwartaal, daalde L'Oreal 5,2 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 3.696,83 punten. De Dow Jones index steeg 1,0 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.