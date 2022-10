AEX toch hoger richting weekend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is met een kleine winst het weekend ingegaan. Bij een slotstand van 652,46 punten op vrijdag steeg de AEX minder dan 0,1 procent. Op weekbasis wist de hoofdindex wel 3,5 procent te stijgen. Het Damrak reageerde vrijdag vooral op een lager slot op Wall Street een dag eerder, waar de rentevrees toenam. De Amerikaanse tienjaarsrente piekte vrijdag op 4,31 procent maar noteerde rond het slot op 4,27 procent. De markten hebben de verwachting voor de federal funds rate van de Federal Reserve inmiddels verhoogd naar 5 procent, volgens ING. "Het renteklimaat blijft twijfel zaaien over de houdbaarheid van een aandelenrally en de kans dat de dollar nog meer als veilige haven wordt gebruikt, neemt toe", volgens de analisten. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx wees verder op de teleurstellende cijfers van social mediabedrijf Snap die donderdag nabeurs verschenen en zag sowieso veel volatiliteit omdat het de derde vrijdag van de maand is "en dat betekent dat ook de maandopties weer zullen expireren." Na de opening van Wall Street nam de volatiliteit inderdaad toe en schommelde de AEX tussen winst en verlies. Nu de eerste volle week met kwartaalcijfers is geweest, blijkt uit data van Refinitiv dat de 88 bedrijven in de S&P 500 die de boeken hebben geopend, gemiddeld een winstdaling van 2,6 procent rapporteerden. Driekwart van die bedrijven presteerde wel beter dan verwacht, aldus Refinitiv. Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De euro/dollar handelde rond het slot op 0,9809 en een vat WTI-olie kostte rond de 84,50 dollar. Stijgers en dalers Het aantal stijgers in de AEX was vrijdag in de minderheid. ArcelorMittal bleef net ASMI voor met een winst van ruim 2 procent en zwaargewicht ASML steeg rond een procent. De grootste verliezen kwamen voor rekening van Just Eat Takeaway, Unibail-Rodamco-Westfield en Prosus, die 2,5 tot 3,5 procent daalden. Philips verloor ook 2,5 procent terrein in aanloop naar de kwartaalcijfers die maandagochtend verschijnen. In de AMX profiteerde AMG van een koersdoelverhoging van ING naar 50 euro. Het aandeel steeg 4,5 procent bij een slotkoers van 27,22 euro. Fagron en Basic-Fit stegen tot 3 procent. Inpost en CTP stonden onder druk, met verliezen van rond de 2 procent. Hekkensluiter PostNL leverde zo'n 5,5 procent in, na weer een nieuwe waarschuwing. De outlook voor 2022 werd ingetrokken vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de hoge inflatie. Het postbedrijf verwacht dat de pakketvolumes in het derde kwartaal met 1,1 procent daalden en bij briefpost met 9,3 procent. Degroof Petercam zei niet verrast te zijn door de waarschuwing. In de AScX steeg NSI 1,5 procent ondanks een koersdoelverlaging van Degroof Petercam van 40,00 naar 27,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Sligro en Avantium daalden zo'n 3 procent. Donderdag leverde Sligro na cijfers ook al in. Beter Bed hield de schade op het slot beperkt tot iets meer dan een half procent en poetste daarmee een groot deel van het verlies van eerder op de dag weg. Degroof Petercam wees op een tegenvallende omzet, maar vooral op een teleurstellende orderinstroom, waardoor ook het koersdoel neerwaarts gaat worden bijgesteld. Verder daalde Ease2pay zo'n 6 procent. Holland Colours heeft in de eerste helft van het boekjaar meer omzet maar minder winst geboekt. Holland Colours profiteerde van de sterke dollar, maar duurdere energie, personeel en reiskosten drukten juist op de winstvorming. Het aandeel leverde bijna een procent in. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam tot een procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News