Verizon verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Verizon heeft in het derde kwartaal boven de marktverwachting gepresteerd. Dit bleek vrijdagmiddag uit de resultaten van het Amerikaanse telecombedrijf.

"We hebben in het derde kwartaal een aantal maatregelen getroffen die hebben bijgedragen aan betere operationele en financiële prestaties, maar we weten dat er nog meer werk aan de winkel is", zei CEO Hans Vestberg in een toelichting.

"De prijsverhogingen die we eerder dit jaar hebben genomen, evenals ons nieuwe kostenbesparingsprogramma, tonen aan dat we weloverwogen en strategisch zijn in onze beslissingen om ons bedrijf te versterken. Tegelijkertijd zijn we gefocust op het uitvoeren van onze 5G-strategie", voegde de topman toe.

In de verslagperiode daalde de nettowinst met 23,3 procent tot 5 miljard dollar, of van 1,55 naar 1,17 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,32 dollar. Hier gingen analisten geraadpleegd door FactSet uit van 1,29 dollar per aandeel.

De omzet verbeterde op jaarbasis met 4,0 procent naar 34,2 miljard dollar, waar de markt rekende op 33,8 miljard dollar.

De omzet uit draadloze internetdiensten steeg met 10 procent naar 18,8 miljard dollar.

In het derde kwartaal werden 8.000 nieuwe Verizon-telefoonabonnementen afgesloten en 377.000 breedbandabonnementen. Het aantal gebundelde internet-, telefoon- en televisieabonnementen via het glasvezelnetwerk van Verizons Fios steeg met 61.000.

Outlook

Verizon bevestigde vrijdag de outlook voor heel 2022. Het telecombedrijf rekent nog altijd op een aangepaste winst per aandeel van 5,10 tot 5,25 dollar en een omzetgroei uit zijn draadloze internetdiensten van 8,5 tot 9,5 procent.

De aangepaste EBITDA zal in 2022 een pas op de plaats maken tot maximaal 1,5 procent dalen. In het derde kwartaal daalde de aangepaste EBITDA met 0,4 procent.

De geschatte kapitaaluitgaven van 16,5 tot 17,5 miljard dollar blijven onveranderd, aldus Verizon.

Het aandeel daalt 1,5 procent in de voorbeurshandel op Wall Street.