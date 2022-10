Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het aandeel NSI verlaagd van 40,00 naar 27,00 euro, waarbij een Houden advies hoort. Dit bleek vrijdag uit een analyse van de bank. Eerder al had Degroof Petercam het advies voor NSI onder herziening genomen. Degroof Petercam verlaagde nu de taxaties voor de winst per aandeel voor 2023 met 6 procent en voor 2024 met 16 procent. De bank baseert zich daarbij op het risico van een volledige afschaffing van het FBI-regime, waarna NSI belast kan worden als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vennootschapsbelasting, en verder op oplopende kosten voor leningen en indexaties. Vooral het eerste, fiscale, punt kent volgens Degroof Petercam nog weinig duidelijkheid. NSI zelf stelde vorige week enkele maatregelen te kunnen treffen om het effectieve belastingtarief terug te brengen naar 10 of 12 procent of lager. Degroof Petercam gaat voorlopig uit van het eerste percentage en sluit niet uit dat het vastgoedbedrijf het dividend verlaagt. Het aandeel NSI noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,5 procent lager op 23,35 euro. Bron: ABM Financial News

