Futures voorspellen rode opening Wall Street

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,7 procent in het rood. De Nasdaq-future staat een procent in de min. Wall Street verloor donderdag al terrein, bij oplopende obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 4,29 procent. De markten hebben de verwachting voor de federal funds rate van de Federal Reserve inmiddels verhoogd naar 5 procent, volgens ING. "Het renteklimaat blijft twijfel zaaien over de houdbaarheid van een aandelenrally en de kans dat de dollar nog meer als veilige haven wordt gebruikt, neemt toe", volgens de analisten. Nu de eerste volle week met kwartaalcijfers is geweest, blijkt uit data van Refinitiv dat de 88 bedrijven in de S&P 500 die de boeken hebben geopend, gemiddeld een winstdaling van 2,6 procent rapporteerden. Driekwart van die bedrijven presteerde wel beter dan verwacht, aldus Refinitiv. Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig in de Verenigde Staten. De euro/dollar handelt rond 0,9747 en een vat WTI-olie wordt 1,5 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Onder meer American Express en Verizon openen vanmiddag de boeken. Snap verliest 25 procent in de voorbeurshandel. Het aandeel ging donderdag nabeurs al hard onderuit, omdat Snap geen outlook afgaf bij de kwartaalcijfers en waarschuwde voor operationele onzekerheden. Het bedrijf kampt met een uitdagende advertentiemarkt, onder meer door de oplopende inflatie, zorgen over een recessie en privacyregels van Apple die vorig jaar zijn ingevoerd. Aandelen Twitter staan vrijdag flink onder druk, na mediaberichten dat er een grote ontslagronde aan zit te komen bij het social mediabedrijf, ongeacht of de overname door Elon Musk doorgaat. Ondertussen zouden Amerikaanse overheidsfunctionarissen zich in toenemende mate zorgen maken over de uitlatingen van Musk over Rusland, meldde Bloomberg en wordt een onderzoek naar Musk's activiteiten in het belang van de nationale veiligheid overwogen, inclusief de Twitter-deal. Het persbureau zei ook dat de advocaten en bankiers van Musk het papierwerk voorbereiden om de overname voor de deadline van 28 oktober af te ronden. Het aandeel Twitter daalt voorbeurs 10 procent. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,8 procent op 3.665,78 punten, de Dow Jones index daalde 0,3 procent op 30.333,59 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de min bij een stand van 10.614,84 punten. Bron: ABM Financial News

