Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in een markt die nog altijd reageert op stijgende obligatierentes. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 1,3 procent op 392,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,6 procent naar 12.568,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,8 procent met een stand van 5.980,13 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,9 procent naar 6.884,30 punten. De aanhoudende stijging van de obligatierente blijft wegen op de markten, aldus Michael Hewson, marktanalist bij CMC Markets. "Beleggers blijven zich zorgen maken over de groei- en winstvooruitzichten in een omgeving met een stijgende rente", aldus de analist. Bovendien wijst Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, erop dat de laatste uitspraken van een lid van de Federal Reserve gisteren een herinnering waren aan het feit dat de Amerikaanse centrale bank de rente met kracht zal blijven verhogen. Verder was het een vrij rustige ochtend op macro-economisch vlak. Er werd gemeld dat de Britse detailhandel onder druk blijft staan, met een volumedaling van 1,4 procent in september. Vanmiddag krijgen beleggers het consumentenvertrouwen in de eurozone voor oktober gepresenteerd. In België bleek uit cijfers van de Nationale Bank dat het consumentenvertrouwen zich in oktober op een uiterst laag niveau heeft gestabiliseerd. Olie noteerde vrijdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 83,67 dollar, terwijl voor een december-future Brent 91,58 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9741. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9771 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9780 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deliveroo verwacht minder hard te groeien, maar het verlies loopt wel terug. Voor heel 2022 rekent de maaltijdbezorger nu op een groei van de brutotransactiewaarde met 4 tot 8 procent in lokale valuta, waar eerder een bandbreedte van 4 tot 12 procent werd afgegeven. De koers van het aandeel noteerde 5 procent hoger. Adidas heeft donderdagavond gewaarschuwd voor tegenwind. De koers van het aandeel noteerde bijna 10 procent lager. Ondanks solide resultaten in het afgelopen kwartaal, daalde L'Oreal vrijdag wel meer dan 4 procent. In Parijs en Frankfurt kleurden de borden grotendeels rood, met alleen in Parijs een plusje voor de aandelenkoers van Sanofi en in Frankfurt voor die van Beiersdorf en SAP. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het rood. De S&P 500 verloor donderdag 0,8 procent op 3.665,78 punten, de Dow Jones index daalde 0,3 procent op 30.333,59 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de min bij een stand van 10.614,84 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.