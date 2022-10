Valuta: euro wikt en weegt in ongeruste markt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rondom 0,9760 dollar in een markt die niet gerust is.

"Die voelt zich niet erg comfortabel momenteel", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De steun voor de euro ligt op 0,9536 dollar en dat is nu het testniveau. Als de omstandigheden om een veilig heenkomen vraagt, kan een test realiteit worden. Als de behoefte eraan uitblijft, is een stijging naar een peil boven pariteit goed mogelijk, ook op een relatief korte termijn", aldus Boele.

Voor wat betreft de yen is Boele zeer helder: "Die is zwaar ondergewaardeerd. Vandaag noteert de dollar inmiddels tegen de 151 yen en daarmee is het volgende weerstandsniveau 159,30 yen, het hoogste punt uit 1990. Het wachten in op een volgende interventie. Het verschil in renteniveaus tussen de Verenigde Staten en Japan is een belangrijke factor voor de zwakke yen. De ambtstermijn voor de president van de Bank of Japan loopt eind maart van het volgend jaar af", aldus Boele.

Kuroda zei deze week te verwachten dat de inflatie in het land in het nieuwe fiscale jaar, dat voor Japan op 1 april 2023 van start gaat, weer onder de doelstelling van 2 procent daalt. Japan maakte vanmorgen over september een jaarinflatie van 3,0 procent bekend, gelijk aan de inflatie op jaarbasis over augustus. "Dat is een niveau dat de bank graag ziet, met de toevoeging dat deze voor volgend jaar weer een afnemende inflatie verwacht", aldus Boele.

Het Britse pond heeft volgens Boele alle politieke pijn wel verwerkt. "veel slechter dan met het vertrek van de laatste premier kon het ook niet worden. Stel dat er toch verkiezingen worden uitgeschreven en Labour wint, dan verwachten we niet dat een herhaling van het nu ingetrokken plan-Truss weer tot dezelfde onrust op de obligatiemarkten leidt", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag. Vanochtend bleken de detailhandelsverkopen van het Verenigd Koninkrijk over september de dalende trend vast te houden met een afname op maandbasis van 1,4 procent, uitgedrukt in volumes. Dat was beduidend meer dan de min van 0,5 procent waar vooraf op was gerekend door kenners.

Voor vanmiddag staat voor de eurozone alleen het consumentenvertrouwen over oktober op de agenda.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 0,9757 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent hoger op 0,8757 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,9 procent en noteerde op 1,1139 dollar. De dollar noteerde 150,89 yen.