AEX kleurt volledig rood, forse afstraffing PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert vrijdag in het rood. De AEX levert 1,1 procent in op 644,59 punten. Beleggers moeten het vandaag vooralsnog stellen zonder veel richtinggevend nieuws en ook voor vanmiddag is de beursagenda relatief leeg. Ondertussen lopen de obligatierentes verder op. “Aan de voorwaarden voor een bodem in de [aandelen]markt is nog niet voldaan”, zegt Mark Haefele van UBS. Die voorwaarden zijn renteverlagingen en zicht op een einde aan de economische malaise in de vorm van leidende indicatoren die weer op groei wijzen, of aandelen die een berenmarkt volledig inprijzen. “We denken dat de hoge inflatie en almaar stijgende rentes een neerwaarts risico opleveren op korte termijn”, aldus Haefele. De euro/dollar handelt op 0,9757 en de Amerikaanse tienjaarsrente stijgt naar 4,29 procent. WTI-olie wordt 1,5 procent goedkoper op 83,30 dollar pr vat. Stijgers en dalers Er zijn vanochtend geen stijgers in de AEX. ArcelorMittal en ING houden de schade wel beperkt. De grootste verliezen komen voor rekening van Prosus, Just Eat Takeaway en Unibail-Rodamco-Westfield, met dalingen van ruim 3 procent. In de AMX profiteert AMG niet van een koersdoelverhoging van ING naar 50 euro. Het aandeel noteert vlak. Basic-Fit weet een half procent te stijgen. Inpost en CTP verliezen ruim 2 procent. Hekkensluiter PostNL levert zelfs 6,5 procent in, na weer een nieuwe waarschuwing. De outlook voor 2022 werd ingetrokken vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de hoge inflatie. Het postbedrijf verwacht dat de pakketvolumes in het derde kwartaal met 1,1 procent daalden en bij briefpost met 9,3 procent. Degroof Petercam zei niet verrast te zijn door de waarschuwing. In de AScX stijgen Ordina en Azerion. Wereldhave en ForFarmers dalen meer dan 2 procent en Sligro levert bijna 2,5 procent in. Donderdag daalde Sligro na cijfers ook al. Beter Bed daalt meer dan 6 procent. Degroof Petercam wees op een tegenvallende omzet, maar vooral op een teleurstellende orderinstroom, waardoor ook het koersdoel neerwaarts gaat worden bijgesteld. Holland Colours heeft in de eerste helft van het boekjaar meer omzet maar minder winst geboekt. Holland Colours profiteerde van de sterke dollar, maar duurdere energie, personeel en reiskosten drukten juist op de winstvorming. Het aandeel levert 1,5 procent in. Bron: ABM Financial News

