Beursblik: Degroof Petercam gaat koersdoel Beter Bed verlagen

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam gaat het koersdoel voor Beter Bed verlagen, vermoedelijk van 4,50 naar 4,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank naar aanleiding van de update over het derde kwartaal. De bank stelde dat de matrassenretailer met een omzet van 54,4 miljoen achterbleef op de prognose van Degroof Petercam, terwijl het orderboek substantieel lager uitkwam dan voorzien. Degroof Petercam hield vooraf rekening van een daling van het orderboek van 4,3 procent, terwijl Beter Bed vrijdag een afname rapporteerde van 10 procent. Dit is in de ogen van de bank geen goed teken voor het lopende vierde kwartaal en ook voor 2023 blijft het voorzichtig. Degroof Petercam verlaagde de taxaties voor het vierde kwartaal en verwacht voor 2022 nu een omzet van 223 miljoen euro, 2 procent onder de oude raming. Dit resulteert in een EBITDA van 28 miljoen euro. De bank verwacht ook voor 2023 en 2024 neerwaartse bijstellingen, maar het wacht daarvoor eerst de toelichting op de update van Beter Bed over het derde kwartaal af. De uitbreiding van de kredietfaciliteit met 15 miljoen naar 30 miljoen kan volgens Degroof Petercam duiden op overnameplannen. Het aandeel Beter Bed noteerde vrijdag op een rood Damrak 5,6 procent lager op 3,02 euro. Bron: ABM Financial News

