Beursblik: winstwaarschuwing PostNL geen verrassing

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe winstwaarschuwing van PostNL is geen verrassing. Dit zegt analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag. Eerder deze maand verlaagde Claassen al zijn taxaties, omdat de analist weinig vertrouwen had in een herstel bij pakketten. De omzet die PostNL vrijdag presenteerde voor het derde kwartaal was nochtans een meevaller, aldus Claassen, maar dat geldt niet voor de aangepaste EBIT, die met 20 miljoen verlies een stuk slechter is dan de 10 miljoen euro winst die Degroof had verwacht. De waarschuwing vandaag is reden voor Claassen om zijn taxaties en koersdoel opnieuw te bekijken. Het aandeel PostNL daalt vrijdag 10,3 procent naar 1,51 euro. Bron: ABM Financial News

