Beursblik: ING verlaagt koersdoel Philips

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Philips verlaagd van 20,00 naar 15,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Analisten Marc Hesselink en Marc Zwartsenburg verlaagden vrijdag het koersdoel in aanloop naar de kwartaalcijfers van Philips op maandag 24 oktober. Heel spannend wordt dit vermoedelijk niet meer, nadat Philips op 12 oktober al een waarschuwing uitstuurde, zowel voor het derde als het vierde kwartaal. Op basis van deze waarschuwing besloot ING om de eigen taxaties te verlagen. In plaats van een aangepaste EBITA van 1,75 miljard euro, rekent de bank nu voor 2022 op 1,18 miljard euro. In 2023 stijgt dit naar 1,62 miljard euro, waar de bank eerder nog uitging van 2,18 miljard euro. "We verwachten dat de zaken in 2024 deels zullen herstellen, maar de aangepaste EBITA-marge blijft ruim onder de 14 tot 16 procent die Philips voor 2025 voorziet", aldus de analisten. Voor het derde kwartaal mikt ING op een omzet van 4,2 miljard euro met een vergelijkbare omzetkrimp van 5,4 procent. De aangepaste EBITA wordt geschat op 210 miljoen euro met een marge van 5,0 procent. De analistenconsensus die Philips zelf publiceerde, wijst voor het derde kwartaal op een omzet van 4,45 miljard euro met een onderliggende omzetgroei van 0,4 procent en een aangepaste EBITA van 336 miljoen euro. Deze consensus is echter vóór de waarschuwing van 12 oktober samengesteld. Bron: ABM Financial News

