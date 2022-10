Beursblik: ING verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel AMG verhoogd van 45,00 naar 50,00 euro met handhaving van het koopadvies, en voegde het aandeel wel toe aan de favorietenlijst voor de Benelux. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ING verhoogde de taxaties voor de EBITDA voor 2022, 2023 en 2024 met 15 tot 33 procent naar respectievelijk 310 miljoen, 350 miljoen en 38 miljoen dollar. ING is positief gestemd in aanloop naar de resultaten over het derde kwartaal, waarbij de bank verwacht dat AMG de outlook opnieuw zal verhogen. ING wees op de lithiummarkt, waarin AMG volgend jaar niet alleen kan profiteren van hoger prijzen, maar ook van hogere volumes. Dit wordt door de markt nog onderschat. ING noemt een contract met het Zuid-Koreaanse EcoPro BM een teken van groot vertrouwen in AMG. Het aandeel AMG noteerde vrijdag op een rood Damrak 0,6 procent hoger op 26,22 euro. Bron: ABM Financial News

