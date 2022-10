Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Universal Music Group verlaagd van 24,00 naar 22,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van Kepler. Kepler Cheuvreux verwacht dat de marge van de onderneming met 60 basispunten daalt naar 20,4 procent tegen eerder een inschatting van 20,6 procent. Voor het vierde kwartaal betekent dit volgens Kepler Cheuvreux een vlakke marge van 20,0 procent. Voor de aangepaste EBITDA gaan de taxaties van de analisten voor dit jaar met 3 procent omlaag en voor 2023 met 5 procent. De bijstellingen vloeien voort uit een lagere verwachting voor muziekstreams met advertenties in de tweede helft van het jaar. De koers van het aandeel UMG daalt vrijdag bijna 2 procent naar 18,48 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.