'Forse ontslagronde Twitter dreigt' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter zal in de komende maanden flink moeten saneren en het personeelsbestand drastisch terugbrengen, ongeacht de eigenaar. Dit schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post op basis van interviews en documenten. Elon Musk, die Twitter wil overnemen, zei volgens de krant aan potentiële investeerders dat hij van plan is om bijna 75 procent van de in totaal 7.500 werknemers te ontslaan. Maar ook als de overname door Musk niet doorgaat, zal er volgens The Washington Post een grote ontslagronde volgen. Het huidige management van Twitter is van plan om de loonkosten tegen eind volgend jaar met ongeveer 800 miljoen dollar te verlagen, wat het vertrek van bijna een kwart van het personeel zou betekenen. Hierbij baseert de krant zich op documenten en gesprekken met mensen bekend met de plannen van het bedrijf. Het bedrijf wil ook flink snijden in de kosten voor infrastructuur, waaronder die voor datacenters. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.