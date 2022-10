Deliveroo verwacht lagere groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo verwacht minder hard te groeien, maar het verlies loopt wel terug. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Britse maaltijdbezorger. Voor heel 2022 rekent de maaltijdbezorger nu op een groei van de brutotransactiewaarde met 4 tot 8 procent in lokale valuta, waar eerder een bandbreedte van 4 tot 12 procent werd afgegeven. De aangepaste EBITDA-marge zal naar verwachting -1,2 tot -1,5 procent bedragen. Eerder rekende Deliveroo nog op een negatieve marge van -1,5 tot -1,8 procent. De verbetering is te danken aan lagere marketing- en overheadkosten. "Gedurende 2022 hebben we ons financieel aangepast aan de veranderende marktomstandigheden en we hebben vooruitgang geboekt om winstgevend te worden, en we verwachten nu dat de aangepaste EBITDA-marge in de tweede helft van 2022 beter zal zijn dan onze eerdere verwachtingen", aldus oprichter en topman Will Shu. De brutotransactiewaarde trok in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 8 procent aan tot 1,7 miljard pond. Het aantal orders stond juist onder druk. Die daalden van 73,6 miljoen naar 72,8 miljoen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.