Flow Traders verhuist naar Bermuda

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders is van plan om de vennootschappelijke structuur van het bedrijf aan te passen met de oprichting van een houdstermaatschappij op Bermuda. Dit maakte de flitshandelaar vrijdag bekend. Flow Traders kiest voor deze structuur om de concurrentie met sectorgenoten beter aan te kunnen, aldus het bedrijf. "De verschillende kapitaaleisen die van toepassing zullen zijn na uitvoering van aanpassing, vergroten de strategische groeiopties van Flow Traders aanzienlijk", aldus de flitshandelaar. Flow Traders zal belasting afdragen in het land waar de winst wordt gerealiseerd, hoofdzakelijk in Nederland. Operationeel verandert er door de keuze voor een houdstermaatschappij op Bermuda niets, aldus Flow Traders, dat voor deze plannen nog wel goedkeuring van de aandeelhouders en enkele toezichthouders moet krijgen. De Nederlandsche Bank heeft inmiddels al groen licht gegeven, aldus het bedrijf. De raad van bestuur en de raad van commissarissen steunen de plannen van Flow Traders unaniem, die tot gevolg hebben dat het bedrijf overgaat naar een zogeheten one tier board. Bron: ABM Financial News

