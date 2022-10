Omzetdaling voor Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft in het derde kwartaal van dit jaar een lagere omzet geboekt en ook de orderinstroom viel beduidend lager uit dan verwacht. Dit meldde de uitbater van matrassenketens uit Uden vrijdag voorbeurs. De omzet daalde in het derde kwartaal met 3,7 procent naar 54,4 miljoen euro, terwijl de verkopen via het onlinekanaal met 4,5 procent stegen. Het aandeel online in de groepsomzet bedraagt dit jaar inmiddels 18,9 procent. De orderinstroom van Beter Bed daalde op jaarbasis met 10,0 procent op vergelijkbare basis, wat op 30 september resulteerde in een orderboek van 19,9 miljoen euro, 2,7 procent meer dan eind juni van dit jaar. Degroof Petercam hield vooraf rekening met een omzetstijging naar 57,0 miljoen euro en een daling van het orderboek met 4 procent op een vergelijkbare basis. De daling van de orderinstroom schreef Beter Bed toe aan enerzijds een sterke vergelijkingsbasis gedurende corona, de goede zomer en onzekere economische vooruitzichten. Krediet De onderneming verhoogde bij Rabobank en ABN AMRO de kredietfaciliteit tot 30 miljoen euro. Het bedrijf wil zo de lopende strategie, die qua uitrol op schema ligt, financieren en andere mogelijkheden kunnen benutten. Het aandeel Beter Bed sloot donderdag op een groen Damrak 2,6 procent hoger op 3,20 euro. Bron: ABM Financial News

