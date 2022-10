Snap dieper in de rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft het afgelopen kwartaal een flink verlies geboekt, terwijl de omzet beperkt steeg. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het social mediabedrijf. "Dit kwartaal hebben we actie ondernomen, gericht op onze drie strategische prioriteiten: onze gemeenschap laten groeien en hun betrokkenheid bij onze producten verdiepen, onze omzetgroei opnieuw versnellen en diversifiëren en investeren in augmented reality", aldus CEO Evan Spiegel, die verder sprak van een volatiele macro-economische omgeving. Onder de streep resteerde in het derde kwartaal een verlies van 360 miljoen dollar, tegenover een verlies van 72 miljoen dollar een jaar eerder. Dat was iets minder slecht dan analisten hadden verwacht. Snap boekte afgelopen kwartaal een 6 procent hogere omzet op jaarbasis van 1,13 miljard dollar, wat net onder de marktverwachting bleek. De groei was sinds de beursgang niet zo beperkt. Het aantal dagelijkse gebruikers kwam in het derde kwartaal uit op 363 miljoen, een stijging van 19 procent op jaarbasis. Snap gaf geen guidance voor het vierde kwartaal, "vanwege de onzekerheden gerelateerd aan het operationele klimaat". Snap kampt met een uitdagende advertentiemarkt, onder meer door de oplopende inflatie, zorgen over een recessie en privacyregels van Apple die vorig jaar zijn ingevoerd. Het bedrijf kondigde donderdag verder een aandeleninkoopprogramma aan van 500 miljoen dollar, maar dat was een schrale troost voor beleggers want het aandeel noteerde in de elektronische handel nabeurs 21 procent lager. Bron: ABM Financial News

