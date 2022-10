Rentevrees drukt stemming Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,8 procent op 3.665,78 punten, de Dow Jones index daalde 0,3 procent op 30.333,59 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent in de min bij een stand van 10.614,84 punten.



De opleving van de aandelenkoersen aan het begin van de week dooft uit, volgens Jim Reid van Deutsche Bank, waarbij de aandacht terugkeert bij de hoge obligatierentes en het tempo waarin centrale banken de beleidsrente verhogen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 4,23 procent.

Verder laten de opmerkingen van Neel Kashkari, de voorzitter van de Minneapolis Fed, geen twijfel bestaan over de agressiviteit waarmee de Fed de rente zal blijven verhogen, zei Michael Hewson, marktanalist bij CMC Markets.

"Alle grote centrale banken nemen de komende week rentebesluiten dus het is niet verrassend, maar het sentiment werd ook niet geholpen door nieuwe tegenvallende inflatiecijfers uit het VK en Canada over september. Dit droeg bij aan het gevoel dat de cyclus van renteverhogingen langer doorgaat", aldus Reid.

De bedrijfsresultaten uit Amerika blijven nog goed overeind in de inflatiestorm, maar veel zal afhangen van Apple, Alphabet en Amazon, die volgende week met resultaten naar buiten komen, zei Russ Mould van AJ Bell.

Volgens Nicholas Colas van DataTrek zijn de meevallende bedrijfsresultaten misschien toch niet zulk goed nieuws, omdat de obligatierentes hierdoor verder stijgen. Zolang de resultaten redelijk zijn zal de druk op de lonen niet afnemen, denkt hij, en blijft de inflatiedruk dus hoog en ook de noodzaak om de rente te verhogen.

Twee economische cijfers wezen donderdag voorbeurs ook niet op een verslechtering van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De Philadelphia Fed index verbeterde naar -8,7 in oktober van -9,9 in september, wat minder sterk was dan de daling naar -5,0 waar economen op rekenden. Opvallend was dat de werkgelegenheidsindex sterk verbeterde van 12,0 naar 28,5.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 12.000 tot 214.000. Dit wekelijkse cijfer wees ook niet op een lagere loondruk die de inflatie kan inperken.

Verder bleken de bestaande woningverkopen gedaald in september, net als de leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie. De Leading Economic Index daalde met 0,4 procent en kwam uit op 115,9, na een pas op de plaats in augustus.

"De leidende indicatoren in de VS daalden opnieuw in september en de aanhoudende neerwaartse trend in de afgelopen maanden suggereert een recessie voor het jaareinde", zei Ataman Ozyildirim van The Conference Board in een toelichting.

De euro/dollar handelde richting het slot op 0,9780.

Bedrijfsnieuws

Tesla bleef in het derde kwartaal, zoals verwacht, net onder de recordwinst van 3,3 miljard dollar uit het eerste kwartaal. De omzet steeg hard, maar wel iets minder hard dan verwacht. Tesla wil jaarlijks gemiddeld 50 procent meer auto's afleveren, maar analisten twijfelen of dat dit jaar wel haalbaar is. Tesla verloor 6,5 procent.

IBM is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, maar overtrof toch de verwachtingen. IBM voorziet voor het hele boekjaar een groei van de omzet die de eerdere prognose van een groei van 5 tot 10 procent tegen constante wisselkoersen overtreft. IBM steeg zo'n 5 procent.

ManpowerGroup boekte 7 procent minder omzet, door wisselkoerseffecten, waardoor de Franse inkomsten lager uitvielen. De winst steeg van 98 miljoen naar 111 miljoen dollar, binnen de afgegeven bandbreedte van het bedrijf. Het aandeel won ruim 5 procent.

AT&T meldde een omzetdaling van 4 procent, door de afsplitsing van U.S. Video, en dit was net iets beter dan de analistenconsensus. Het aandeel sloot bijna 8 procent hoger.



Alcoa steeg 3,5 procent, ondanks dat het aluminiumbedrijf woensdag nabeurs een verrassend kwartaalverlies meldde.

PPG heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt door een afnemende vraag in Europa en doordat een aantal coronamaatregelen in China werden hervat, zoals PPG eerder al waarschuwde. PPG daalde meer dan 5 procent.

Philip Morris meldde een winstdaling, door valuta-effecten, terwijl de omzet hoger dan verwacht uitviel. Er werden 162 miljard sigaretten verkocht en de winst zakte van 2,4 miljard naar 2,1 miljard dollar. Het bedrijf biedt inmiddels 2,7 miljard dollar op de Amerikaanse rechten op e-sigaretten, die nu eigendom zijn van Altria Group. Philip Morris verloor ruim 1,5 procent, terwijl Altria 2,5 procent daalde.