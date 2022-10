Olieprijs stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De WTI-olieprijs is donderdag gesloten rond de settlement van een dag eerder, op 84,51 dollar. De oliemarkten vonden aanvankelijk steun in berichten uit China, dat strenge quarantaine-beperkingen voor bezoekers mogelijk worden versoepeld, meldde persbureau Bloomberg. Dit zou volgens marktkenners een belangrijke verandering in de Chinese corona-aanpak betekenen en de economische groei weer kunnen aanwakkeren. Woensdag sloten de olieprijzen duidelijk hoger, toen in reactie op dalende Amerikaanse olievoorraden en de aankondiging dat de Verenigde Staten 15 miljoen vaten olie uit de strategische reserves zullen vrijgeven. "Aangezien dit volume deel uitmaakt van de eerder aangekondigde grotere vrijgave, is de impact op de markt minimaal", volgens analist Warren Patterson van ING. "Dit zal weinig doen om de impact van de OPEC+ productieverlagingen te compenseren." De OPEC en zijn bondgenoten spraken eerder deze maand af om de productie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen, hoewel dit in de praktijk vermoedelijk zal uitkomen op de helft. Bron: ABM Financial News

