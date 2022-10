Adidas waarschuwt voor tegenwind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Adidas heeft donderdagavond gewaarschuwd voor tegenwind. De fabrikant van sportartikelen waarschuwde voor een verdere verslechtering in China en ook voor een "significante" voorraadvorming als gevolg van een lagere consumentenvraag in de grote westerse markten sinds begin september. Dit zal ertoe leiden dat Adidas meer geld zal moeten spenderen aan marketing om de voorraden alsnog verkocht te krijgen in de rest van het jaar. In het derde kwartaal steeg de omzet met 4 procent, tegen constante wisselkoersen. In China zag Adidas een "sterke dubbelcijferige" daling vanwege de aanhoudende strenge coronamaatregelen. In euro's steeg de omzet in het derde kwartaal met 11 procent naar 6,4 miljard, maar de marge daalde van 50,1 naar 49,1 procent. Netto verdiende Adidas 179 miljoen euro, 300 miljoen euro minder dan in het derde kwartaal van 2021. Adidas boekte voor 300 miljoen euro aan bijzondere posten, waarvan een deel nodig was voor het vertrek uit Rusland. Outlook In plaats van een omzetgroei van 5 tot 10 procent, rekent Adidas voor 2022 nu op circa 5 procent groei tegen constante wisselkoersen. Voor het vierde kwartaal betekent dit een dubbelcijferige omzetgroei, aldus de fabrikant. De brutomarge zal niet op 49,0 procent uitkomen, maar op 47,5 procent. De nettowinst zal 500 miljoen euro zijn, waar eerder nog werd gerekend op 1,3 miljard euro. In 2023 wil Adidas de kosten terugbrengen. Daarmee is wel eenmalig een kostenpost van 50 miljoen euro gemoeid. Die wordt genomen in het laatste kwartaal van 2022. Bron: ABM Financial News

