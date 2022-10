Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag licht hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,3 procent in de plus op 398,77 punten, de Duitse DAX steeg 0,2 procent op 12.767,41 punten, de Franse CAC 40 won 0,8 procent op 6.086,90 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,3 procent in het groen bij een slot van 6.943,91 punten.

De Europese indexen begonnen de dag lager, vanwege de zorgen over de oplopende obligatierentes en het agressieve rentebeleid van centrale banken.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag de beurzen tijdens de middaghandel herstellen, met dank aan een sterke opening op de Amerikaanse beurzen en obligatierentes die daalden vanaf hun hoogtepunt van de dag.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde richting het slot op 4,15 procent en de Duitse variant op 2,40 procent.

Tijdens de middaghandel werd bekend dat Liz Truss na 44 dagen alweer opstapt als premier in het Verenigd Koninkrijk. "Daarmee is ze kortstzittende premier in de Britse geschiedenis", aldus Hewson.

Truss lag onder vuur sinds de presentatie van een 'mini-begroting' met omstreden belastingplannen. Die kostten haar minister van financiën Kwasi Kwarteng vorige week al de kop. Truss zei donderdag dat ze aanblijft tot er een opvolger is.

"Voor het Britse pond lijkt het besluit een zegen", zag marktstrateeg Salah Boumidi van IG.

Het Britse pond steeg ten opzichte van de dollar en euro. De euro/dollar handelde op 0,9827.

WTI-olie werd donderdag 2 procent duurder en kostte 86 dollar per vat.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in september hard zijn gestegen, met 45,8 procent op jaarbasis. Dit was gelijk aan de toename in augustus. Op maandbasis stegen de prijzen wel minder hard.



Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft zoals verwacht zijn doelstelling voor 2023 losgelaten, vanwege de aanhoudende verslechtering in de wereldeconomie. De nettowinst over het derde kwartaal daalde met bijna 50 procent op jaarbasis en kwam ook veel lager uit dan verwacht. Het aandeel daalde bijna 1,5 procent.

BE Semiconductor Industries heeft in het afgelopen kwartaal duidelijk last gehad van een vertraging en ook voor het laatste kwartaal van dit jaar zal er een flinke omzetdaling zijn. De omzet over het derde kwartaal daalde met 21 procent op jaarbasis. Besi steeg toch zo'n 16 procent. Volgens ING presteert Besi prima, maar zit de markt nu eenmaal in een neerwaartse cyclus.

ASML en ASMI liftten in Amsterdam mee op de koersontwikkeling van Besi. ASML kwam woensdag met sterke kwartaalcijfers. Infineon was één van de stijgers in Frankfurt en ook STMicroelectronics sloot in Parijs aardig in de plus.

Energie-aandelen deden het goed, met bijna 2 procent koerswinst voor Shell in Amsterdam en ruim een half procent voor TotalEnergies in Parijs. BP steeg ruim een procent.

Koploper in de CAC 40 was Dassault Systems, met een plus van bijna 4 procent. Pernod Ricard beleefde een minder goede dag in Parijs en leverde 1,5 procent in. In Frankfurt deed Siemens Healthineers goede zaken met een winst van ruim 4 procent, maar was Deutsche Boerse hekkensluiter in de DAX, met een verlies van bijna 4 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het groen.