Besi uitblinker op groen Damrak

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, onder aanvoering van Besi, dat aanvankelijk nog in het rood opende, maar vervolgens flink wist te stijgen. De AEX eindigde op 652,04 punten, een koerswinst van 1,0 procent. Daarmee was ‘techindex’ AEX een koploper in Europa. De halfgeleideraandelen hadden dan ook een prima dag op Beursplein 5, nadat ASML woensdag al de kar trok na goed ontvangen kwartaalcijfers. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag de beurzen tijdens de middaghandel herstellen, met dank aan een sterke opening op de Amerikaanse beurzen en obligatierentes die daalden vanaf hun hoogtepunt van de dag. Veel richtinggevend macronieuws was er vanochtend niet. De Duitse producentenprijzen blijven hard stijgen en het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam ook met een serie cijfers. Daaruit bleek dat de werkloosheid in Nederland stabiel is, net als het consumentenvertrouwen, terwijl de consument meer uitgeeft en bedrijven meer investeren. In Amerika daalden de bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren. In het VK was er opnieuw onrust, nu ook premier Liz Truss opstapt. Deze aankondiging zorgde wel voor een opleving in het Britse pond, zag marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland. De euro/dollar handelde op 0,9827 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,15 procent. Olie werd 2 procent duurder. Stijgers en dalers Besi won bijna 16 procent. Analisten waren goed te spreken over het derde kwartaal maar noemden de outlook voor het vierde kwartaal mager. Volgens ING presteert Besi prima, maar zit de markt nu eenmaal in een neerwaartse cyclus. ASMI en ASML stegen ruim 3,5 procent. AkzoNobel verloor bijna 1,5 procent na het intrekken van de outlook voor 2023. Analisten hadden hier al op geanticipeerd. Ook KPN en Heineken werden tot 1,5 procent goedkoper. OCI en Basic-Fit voerden de AMX aan, met winsten van zo'n 4 procent. De fitnessketen was woensdag nog de gebeten hond. WDP daalde bijna een procent. WDP haalde met succes 300 miljoen euro op. Er werden 12,9 miljoen nieuwe aandelen geplaatst op 23,20 euro per aandeel, een korting van 5,8 procent ten opzichte van de laatste koers die woensdag tot stand kwam. PostNL, dat een stevige koersdoelverlaging kreeg van UBS, verloor bijna 1,5 procent, net als Galapagos, en JDE Peet’s werd meer dan 2 procent goedkoper. NSI won in de AScX ruim 5 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel, maar handhaafde het koopadvies voor NSI. TomTom steeg 3,5 procent, maar Sligro daalde na cijfers bijna 6 procent. Zowel KBC als Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Sligro na de kwartaalcijfers. KBC verlaagde ook het advies van Accumuleren naar Houden. Nedap verloor bijna een procent na het openen van de boeken. Het lokaal genoteerde Cabka won bijna 2 procent na cijfers. Daaruit bleek dat de omzet hard blijft stijgen, hoewel het tempo in het derde kwartaal wel iets terugliep. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het groen. Bron: ABM Financial News

