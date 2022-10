Video: voorzichtige lichtpuntjes op de beurs

(ABM FN-Dow Jones) Middenin het cijferseizoen zijn er de eerste lichtpuntjes. Dit zegt vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International voor de camera tegen ABM Financial News.

"We zien heel voorzichtig wat lichtpuntjes."

De inflatie is aan het 'aftoppen', door lagere energieprijzen en transportkosten. "Dat betekent niet dat de rente ook getopt heeft", meent Van Eerden. In Europa is te laat gereageerd, waardoor de ECB nog wel wat moet verhogen. En dat maakt obligaties aantrekkelijker en aandelen minder.

Is dit de bodem? Dat is lastig te zeggen volgens Van Eerden, want er zijn nog veel onzekerheden. Belangrijk is of we voor een lichte of een zware recessie staan. Is dat eerste het geval, dan lijkt een bodem nabij.

De Russische president Vladimir Poetin is momenteel de grootste onvoorspelbare factor "en een kat in het nauw maakt rare sprongen", waarschuwt Van Eerden.

Aberfeld kijkt wel al naar kansen en focust daarbij op de defensieve aandelen. "ASML is een aantrekkelijk aandeel om te hebben", vindt de vermogensbeheerder, na de sterke cijfers die de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleidersector eerder deze week presenteerde.

