Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel AkzoNobel

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 77,00 naar 75,00 euro maar houdt vast aan het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport, dat volgde op de kwartaalcijfers van de verf- en coatingspecialist. De analisten spreken van een teleurstellend derde kwartaal en zwakke vooruitzichten voor het vierde kwartaal. Ook wezen zij op de aankondiging van AkzoNobel dat het zijn EBITDA-doelstelling van 2 miljard euro voor 2023 loslaat. Dit alles weerspiegelt volgens Jefferies "de uitdagende eindmarkten en het herijken van de verwachtingen onder de aantredende CEO." Hoewel de grondstoffenprijzen sinds het tweede kwartaal dalen, Jefferies schat in met zo'n 10 tot 15 procent, rekenen de analisten ook op lagere volumes en een daling in 2023. Jefferies verlaagde de winstverwachting voor dit jaar van 3,39 tot 3,16 euro per aandeel. Het aandeel AkzoNobel noteert donderdagmiddag bijna een procent lager op 61,08 euro. Bron: ABM Financial News

