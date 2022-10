Britse premier Liz Truss stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Liz Truss is al weer afgetreden als premier van het Verenigd Koninkrijk. Dit werd donderdagmiddag bekend gemaakt. Truss kondigde zelf haar vertrek aan tijdens een persmoment voor Downing Street 10. Ze zei haar besluit al te hebben meegedeeld aan de Britse koning. Het vertrek van Truss betekent dat er opnieuw verkiezingen moeten plaatsvinden binnen de Conservatieve partij, hoewel de oppositie algehele verkiezingen eist. Truss nam nog geen twee maanden geleden het roer over van Boris Johnson. Vandag nam onder meer ook al de minister van Binnenlandse Zaken ontslag. En recent moest ook Kwasi Kwarteng, de Britse minister van Financiën, opstappen. De begrotingsplannen van de minister werden heel slecht ontvangen en in een poging haar eigen positie te redden, ontsloeg Truss Kwarteng. Kwarteng is inmiddels opgevolgd door Jeremy Hunt. Het muntpaar pond/dollar steeg naar 1,1276 en de euro/pond ging omlaag naar 0,8699. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.