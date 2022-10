AT&T presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Amerikaans telecombedrijf. Het bedrijf boekte een omzet uit voortgezette activiteiten van 30,0 miljard dollar, tegenover 31,3 miljard een jaar geleden. Dit is een daling van 4,1 procent als gevolg van de afsplitsing van U.S. video in juli dit jaar. De analistenconsensus rekende op een omzet van 29,8 miljard dollar. De operationele winst daalde van 6,2 naar 6,0 miljard dollar. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 6,2 miljard dollar uit, tegenover 6,4 miljard een jaar geleden. Per aandeel verdiende AT&T 0,79 dollar en op aangepaste basis 0,68 dollar per aandeel, waar analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen op 0,61 dollar rekenden. De vrije kasstroom bedroeg 3,8 miljard dollar. Het aandeel AT&T lijkt donderdag 2,6 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

