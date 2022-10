Beursblik: lagere orderinstroom Beter Bed verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed laat naar verwachting over het derde kwartaal van dit jaar een lagere orderinstroom zien. Dit gaf Degroof Petercam donderdag aan tegenover ABM Financial News. Op jaarbasis en op een vergelijkbare basis voorziet Degroof Petercam een daling met 4 procent vanwege een "zeer matig" consumentenklimaat. De omzet stijgt volgens Degroof nog wel licht, van 56,5 naar 57,0 miljoen euro. Degroof Petercam hanteert een Houden advies voor Beter Bed. Op een rood Damrak noteerde het aandeel Beter Bed donderdagmiddag 0,2 procent hoger op 3,13 euro. Vrijdag voorbeurs opent het bedrijf de boeken. Bron: ABM Financial News

