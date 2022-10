Europese beurzen overwegend lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag overwegend lager, in een markt die op zoek is naar houvast en steeds meer bedrijfsresultaten te verwerken krijgt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,6 procent op 395,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 12.642,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.048,52 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,2 procent naar 6.912,17 punten.

"De wittebroodsweken van de afgelopen dagen zijn voorbij", aldus Jim Reid, econoom bij Deutsche Bank. "De rentes pieken en beleggers kijken opnieuw naar de centrale banken en de snelheid waarmee zij de rente zullen verhogen", vervolgde de econoom. De belangrijkste centrale banken zullen in de komende weken weer vergaderen.

Bovendien laten de opmerkingen van Neel Kashkari, de voorzitter van de Minneapolis Fed, geen twijfel bestaan over de agressiviteit waarmee de Fed de rente zal blijven verhogen, meent Michael Hewson, marktanalist bij CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar 4,152 procent.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht uit naar de verkopen van bestaande woningen in september, de wekelijkse steunaanvragen en verder naar de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia en de leidende indicatoren in september.

Sprekers van belang zijn voorzitter Patrick Harker van de Fed van Philadelphia en Fed-bestuurders Philip Jefferson en Lisa Cook.

Olie werd donderdag duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het groen op 85,89 dollar, terwijl voor een december-future Brent 93,60 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9778. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9771 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9782 op de borden.



Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft zoals verwacht zijn doelstelling voor 2023 losgelaten, vanwege de aanhoudende verslechtering in de wereldeconomie. De nettowinst over het derde kwartaal daalde met bijna 50 procent op jaarbasis en kwam ook veel lager uit dan verwacht. Het aandeel noteerde 2,4 procent lager.

BE Semiconductor Industries heeft in het afgelopen kwartaal duidelijk last gehad van een vertraging en ook voor het laatste kwartaal van dit jaar zal er een flinke omzetdaling zijn. De omzet over het derde kwartaal daalde met 21 procent op jaarbasis. Besi noteerde, na een lagere opening, 4,0 procent hoger.

Energie-aandelen doen het goed, met 1,4 procent koerswinst voor Shell in Amsterdam en 1,7 procent voor TotalEnergies in Parijs.

In Parijs hielden de plussen en minnen elkaar redelijk in evenwicht, maar in Frankfurt domineerden de verliezers overduidelijk met slechts acht plussen onder de hoofdaandelen. Siemens Energy was met een koersdaling van 4,3 procent de sterkste daler.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 3.695,19 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 30.423,81 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 10.680,51 punten.