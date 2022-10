Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoelen ING en KBC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank verwacht dat banken in de Benelux, en met name ING, vanaf het vierde kwartaal flink zullen gaan profiteren van de stijgende rentes en verhoogt daarom de koersdoelen voor ING en KBC, terwijl dat voor ABN AMRO niet wijzigt. Dat bleek donderdag uit een sectorrapport van de Duitse zakenbank. Door hun sterke focus op retailbankieren met veel particulier spaargeld dat niet snel wegstroomt, staan banken er relatief goed voor, nu de marktrentes stijgen. Ook is door de focus op particuliere klanten het risicoprofiel beter, kijkend naar de economie en de risico's op de energiemarkt, volgens Deutsche Bank. ING blijft voor de analisten de favoriete Europese bank, vanwege de sterke retailtak, de verwachte positieve impact van de hogere rente, het sterke risicobeheer en de aantrekkelijke waardering bij een aanzienlijke teruggave van kapitaal. De twee Nederlandse banken hebben relatief veel inkomsten uit rentebaten en zullen dus relatief sterk profiteren van hogere rentes, nu de rente in de eurozone waarschijnlijk aanzienlijk gaat stijgen. Voor KBC, met zijn aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa, zal het voordeel van de stijgende rente juist minder groot worden, voorzien de analisten. De drie banken bleven in het derde kwartaal naar verwachting relatief goed overeind met hun voorzieningen voor oninbare leningen, omdat de aannames voor de economie nog redelijk goed waren. Voor 2023 rekent men nog op bescheiden economische groei in Nederland en België. in het vierde kwartaal zou het een goed idee zijn om wat meer voorzieningen te nemen, vooruitlopend op 2023 wanneer de wanbetalingen waarschijnlijk zullen toenemen. Deutsche Bank denkt dat ABN AMRO iets meer stroppen zal moeten incalculeren, door zijn blootstelling aan kleine ondernemingen in Nederland. Nieuwe aandeleninkopen verwacht Deutsche Bank alleen van ING, hoewel de kapitaalbuffers van alle drie de banken ruim boven de doelstellingen liggen. Een aandeleninkoop van 800 miljoen euro is voor ING maar iets meer dan 10 procent van het overtollig kapitaal boven de buffer van 12,5 procent. Voor KBC wordt een daling van de buffer met 75 basispunten voorzien, tot een nog altijd gezonde 15,2 procent, na een overname in Bulgarije. Het koersdoel voor ING gaat van 12,00 naar 15,00 euro, dat voor KBC van 63,00 naar 67,00 euro, terwijl het koersdoel voor ABN AMRO op 13,00 euro blijft staan. ING heeft een koopadvies en voor KBC en ABN AMRO is het advies Houden. Bron: ABM Financial News

