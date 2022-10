Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor Aegon verlaagd van 5,90 tot 5,70 euro, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers, met handhaving van het advies op Outperform. De analisten rekenen op negatieve marktbewegingen en grote aanpassingen naar marktwaarde. Het operationele resultaat in 2022 wordt hierdoor nu 3 procent lager ingeschat, vooral omdat het beheerd vermogen daalt door de koersdalingen op de markten. Credit Suisse voorziet dat de verzekeraar in het derde kwartaal 316 miljoen euro kapitaal genereert, rekening houdend met een negatieve impact van 20 miljoen euro voor 40.000 covid-gerelateerde sterfgevallen in de VS. Het operationeel resultaat daalt naar verwachting 3 procent tot 428 miljoen euro, door de lagere beheerde vermogens in de VS en bij de vermogensbeheertak. De stijgende rente levert een afwaardering van 1,2 miljard dollar op, met een nettoverlies van 657 miljoen euro tot gevolg, voorzien de analisten. Zij gaan uit van een solvabiliteit van 216 procent. De cijfers volgen op 10 november. Aegon noteerde donderdag 0,1 procent lager op 4,22 euro. Bron: ABM Financial News

